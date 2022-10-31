Мэр Белгорода подал в отставку
Мэр Белгорода Антон Иванов подал заявление об отставке в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Глава администрации города Белгорода Антон Иванов подал заявление об уходе в связи с переходом на другую работу. Исполнять обязанности начал первый заместитель главы администрации Валентин Валентинович Демидов», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Как отметил сам Иванов, его решение уйти в отставку поддержал глава Белгородской области.
«Уверен, город в надежных руках. Команда мэрии сильная и сплоченная. Я очень благодарен всему коллективу за дружную и слаженную работу», — написал градоначальник в Telegram.
Антон Иванов занимал пост главы администрации Белгорода с декабря 2021 года.
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