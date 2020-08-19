Глава Башкирии допустил выкуп компании-разработчика горы Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров в интервью радио «Эхо Москвы» допустил, что для достижения компромисса по ситуации в Куштау государство может выкупить контрольный пакет акции компании-разработчика АО «Башкирская содовая компания».

Хабиров добавил, что БСК нужно спасать по экономическим причинам, а республика Башкирия в данный момент — уже крупный акционер компании.