Глава Башкирии допустил выкуп компании-разработчика горы Куштау
Глава Башкирии Радий Хабиров в интервью радио «Эхо Москвы» допустил, что для достижения компромисса по ситуации в Куштау государство может выкупить контрольный пакет акции компании-разработчика АО «Башкирская содовая компания».
Хабиров добавил, что БСК нужно спасать по экономическим причинам, а республика Башкирия в данный момент — уже крупный акционер компании.
Ранее стало известно о столкновениях протестующих с силами правопорядка из-за желания властей и БКС вести разработку известняка на Куштау. Протесты связаны с планируемой разработкой горы Куштау, богатой известняком, а также имеющей сакральное значение для местных жителей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru