Глава Башкирии допустил выкуп компании-разработчика горы Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров в интервью радио «Эхо Москвы» допустил, что для достижения компромисса по ситуации в Куштау государство может выкупить контрольный пакет акции компании-разработчика АО «Башкирская содовая компания».

Хабиров добавил, что БСК нужно спасать по экономическим причинам, а республика Башкирия в данный момент — уже крупный акционер компании.

Радий Хабиров приостановил работы на горе Куштау

Ранее стало известно о столкновениях протестующих с силами правопорядка из-за желания властей и БКС вести разработку известняка на Куштау. Протесты связаны с планируемой разработкой горы Куштау, богатой известняком, а также имеющей сакральное значение для местных жителей.

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