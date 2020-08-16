Радий Хабиров приостановил работы на горе Куштау
Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о приостановке разработки шихана Куштау Башкирской содовой компанией (БКС) для поиска компромисса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.
«Уходит БСК - уходите вы. Я даю слово, что на эту гору никто не зайдет, пока мы не найдем компромиссное решение», - заявил Хабиров протестующим против работ на Куштау.
Ранее стало известно о столкновениях протестующих с силами правопорядка из-за желания властей и БКС вести разработку известняка на Куштау.
Протесты связаны с планируемой разработкой горы Куштау, богатой известняком, а также имеющей сакральное значение для местных жителей. Лицензию на разработку шихана сроком на 20 лет год назад получила Башкирская содовая компания. Несмотря на протесты жителей глава республики Радий Хабиров заявил о необходимости работ для обеспечения мощностей производства и занятости – жителей Стерлитамака.
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