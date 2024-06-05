Глава «АвтоВАЗа» назвал стоимость новой модели Lada Iskra

НСН-«Кривая линия» Массовые перебои с водой начались в Самарской области и Татарстане В подмосковном Демихово проблеме с водой больше 10 лет Жители 300 домов в селе Столбищи в Татарстане более трех суток сидели без воды Жалобы принимаются в разделе «Кривая линия» на сайте NSN.FM