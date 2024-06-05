Глава «АвтоВАЗа» назвал стоимость новой модели Lada Iskra
5 июня 202417:13
Стоимость самой бюджетной комплектации новой модели Lada Iskra составит от миллиона до 1,2 миллиона рублей. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
По его словам, озвученный им диапазон «соответствует ценовым параметрам мая 2024 года».
«Цена может быть скорректирована в соответствии с рыночными условиями», - заключил он.
Ранее Соколов представил Lada Iskra на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передаёт ОТР. По его словам, инвестиции в проект составили 23 млрд рублей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru