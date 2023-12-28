«АвтоВАЗ» выпустит 12 новых моделей до 2030 года

Совет директоров «АвтоВАЗа» одобрил стратегию развития компании до 2030 года, в ее рамках намечен выпуск 12 новых моделей в различных сегментах. Об этом сообщили в Минпромторге РФ.

«АвтоВАЗ» по итогам года произведет рекордное количество Lada

Отмечается, что в рамках реализации стратегии планируется сохранить лидирующее положение Lada на отечественном автомобильном рынке. Так, уже известно о трех новинках автоконцерна: Lada Aura, Lada Iskra и новый кроссовер на платформе Vesta.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» в следующем году планирует увеличить выпуск автомобилей до 500 тысяч штук. Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов подчеркнул, что компания уверенно идет вперед, разрабатывая новую продукцию, в том числе «Лада Аура», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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