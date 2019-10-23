Глава АСИ призвала женщин участвовать в конкурсе «Лидеры России»

Глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева призвала женщин не бояться принимать участие в конкурсе «Лидеры России». Её словам приводятся на странице Агентства стратегических инициатив в Facebook.

В публикации отмечается, что в нашем обществе огромное количество стереотипов, касающихся женщин. По словам Светланы Чупшевой, они не должны больше зарабатывать; у женщины не может быть должность выше, чем у мужчины, женщины не могут совмещать семью и карьеру и другие.

«К сожалению, все эти стереотипы настолько глубоко укоренились, что женщины часто, даже будучи сильнее и талантливее, остаются на вторых ролях, недооценивают себя, соглашаются на худшие условия, только потому что где-то в глубине души сомневаются в своих силах», – отметила глава АСИ.

По словам Чупшевой, главное – поверить в себя, стать смелее и идти вперед. Лидером быть не страшно и не странно. Можно и нужно развеивать стереотипы.

«Мы можем руководить, можем создавать, можем быть одновременно красивыми и успешными, можем зарабатывать больше, мы можем все. Надо только начать. Прямо сейчас», – подчеркнула глава АСИ.

Кроме того, Светлана Чупшева отметила, что не так давно встречалась с девушками – победительницами конкурса «Лидеры России». Глава АСИ заявила, что он не побоялись показать себя, бросить вызов себе и окружающим, «прыгнуть выше головы» и победить.

«Каждая из вас может быть следующей», – заключила Чупшева.