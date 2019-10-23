Глава АСИ призвала женщин участвовать в конкурсе «Лидеры России»
Глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева призвала женщин не бояться принимать участие в конкурсе «Лидеры России». Её словам приводятся на странице Агентства стратегических инициатив в Facebook.
В публикации отмечается, что в нашем обществе огромное количество стереотипов, касающихся женщин. По словам Светланы Чупшевой, они не должны больше зарабатывать; у женщины не может быть должность выше, чем у мужчины, женщины не могут совмещать семью и карьеру и другие.
«К сожалению, все эти стереотипы настолько глубоко укоренились, что женщины часто, даже будучи сильнее и талантливее, остаются на вторых ролях, недооценивают себя, соглашаются на худшие условия, только потому что где-то в глубине души сомневаются в своих силах», – отметила глава АСИ.
По словам Чупшевой, главное – поверить в себя, стать смелее и идти вперед. Лидером быть не страшно и не странно. Можно и нужно развеивать стереотипы.
«Мы можем руководить, можем создавать, можем быть одновременно красивыми и успешными, можем зарабатывать больше, мы можем все. Надо только начать. Прямо сейчас», – подчеркнула глава АСИ.
Кроме того, Светлана Чупшева отметила, что не так давно встречалась с девушками – победительницами конкурса «Лидеры России». Глава АСИ заявила, что он не побоялись показать себя, бросить вызов себе и окружающим, «прыгнуть выше головы» и победить.
«Каждая из вас может быть следующей», – заключила Чупшева.
Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров заявил, что на конкурс уже подано более 150 тысяч заявок. Они пришли из российских регионов, а также всех регионов РФ, а также 60 стран мира. Приём заявок продлится до 27 октября.
Конкурс управленцев «Лидеры России» является флагманским проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей»: она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года. Главная цель организации — создание в России эффективных социальных лифтов для молодых специалистов.
Ранее стало известно, что свыше 10 тысяч заявок поступило на конкурс управленцев «Лидеры России 2020» в разделе «Наука». Об этом сообщил наставник данной специализации, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков. Он напомнил, что до окончания приема заявок на участие во флагманском проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» остались считанные дни – регистрация будет проходить до 27 октября.
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