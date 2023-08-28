Гладков: в Белгородской области формируется второй полк самообороны

По его словам, вступившие в ряды территориальной обороны не сразу получают снаряжение и форму. Для этого нужно на протяжении длительного времени добросовестно участвовать в деятельности отрядов, уточнил губернатор.

Как сообщает «Радиоточка НСН», при обстреле Белгородской области со стороны Украины в воскресенье пострадали шесть человек. ВСУ ударили по поселку Уразово Валуйского городского округа и селу Сподарюшино Грайворонского округа.

