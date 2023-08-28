Гладков: в Белгородской области формируется второй полк самообороны

В Белгородской области началось формирование второго полка самообороны, заявил глава региона Вячеслав Гладков во время прямого эфира на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Село Новая Таволжанка Белгородской области попало под обстрел ВСУ

По его словам, вступившие в ряды территориальной обороны не сразу получают снаряжение и форму. Для этого нужно на протяжении длительного времени добросовестно участвовать в деятельности отрядов, уточнил губернатор.

Как сообщает «Радиоточка НСН», при обстреле Белгородской области со стороны Украины в воскресенье пострадали шесть человек. ВСУ ударили по поселку Уразово Валуйского городского округа и селу Сподарюшино Грайворонского округа.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Вергун
ТЕГИ:ВоеннослужащиеБелгородская область

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