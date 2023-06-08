Гладков сообщил, когда будет восстановлена подача света в Шебекино

Электроснабжение Шебекино в Белгородской области, который подвергается регулярным обстрелам со стороны Украины, планируется восстановить в ближайшее время, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы региона Вячеслава Гладкова.

Гладков заявил, что над Белгородом вновь сработала система ПВО

Губернатор сообщил, что поставил задачу привезти генераторы, чтобы люди могли заряжать телефоны. В течение двух суток электричество должно появиться и в населенных пунктах Чураевской сельской территории.

Также отмечается, что через волонтеров будет организован дополнительный подвоз воды жителям.

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:БелгородЭлектричество

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