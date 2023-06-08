Гладков сообщил, когда будет восстановлена подача света в Шебекино
8 июня 202301:14
Электроснабжение Шебекино в Белгородской области, который подвергается регулярным обстрелам со стороны Украины, планируется восстановить в ближайшее время, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы региона Вячеслава Гладкова.
Губернатор сообщил, что поставил задачу привезти генераторы, чтобы люди могли заряжать телефоны. В течение двух суток электричество должно появиться и в населенных пунктах Чураевской сельской территории.
Также отмечается, что через волонтеров будет организован дополнительный подвоз воды жителям.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru