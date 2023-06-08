Гладков сообщил, когда будет восстановлена подача света в Шебекино

Губернатор сообщил, что поставил задачу привезти генераторы, чтобы люди могли заряжать телефоны. В течение двух суток электричество должно появиться и в населенных пунктах Чураевской сельской территории.

Также отмечается, что через волонтеров будет организован дополнительный подвоз воды жителям.

