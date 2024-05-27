Гладков пригрозил не платить за ущерб заехавшим в запретные зоны
27 мая 202415:14
Приезжающие в населенные пункты Белгородской области, где действует режим ЧС, могут лишиться возможности получить помощь при повреждении имущества или ранениях, заявил глава региона Вячеслав Гладков в рамках оперативного совещания регионального правительства.
По его словам, решение о неоказании помощи будет рассматриваться в случае посещения человеком региона, несмотря на запрет.
«Вопрос не в деньгах. Мы не собираемся экономить ни в коем случае. Но я не знаю другого пути, какими еще доводами заставить людей подумать о своей собственной безопасности», - цитирует губернатора «РБК Черноземье».
Ранее в Минобороны России сообщили, что ночью 27 мая над Белгородской областью сбили один беспилотник ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru