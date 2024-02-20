Гладков предупредил о фейковых голосовых сообщениях якобы от его имени

Как отметил Гладков, злоумышленники начали подделывать его голос и рассылать голосовые сообщения, чтобы «создать социальную напряженность».

«Дорогие друзья, у меня нет такой практики с рассылкой голосовых сообщений, я этого никогда не делаю. Внимательно смотрите, с каких номеров вам пишут, приходят голосовые сообщения. Если вдруг приходят какие-то запросы через телефоны, то уточняйте эту информацию через мою приемную», — подчеркнул губернатор.

Ранее мэр города Муравленко (Ямало-Ненецкий автономный округ) Елена Молдован пожаловалась на мошенников, распространяющих смоделированное с помощью нейросети сообщение с ее голосом, пишет Ura.ru. Как сообщила чиновница, злоумышленники рассылают послание от ее имени, которое «не имеет ничего общего с реальностью».

