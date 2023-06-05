В Белгородской области за неделю обстрелами повреждено 1150 квартир

За прошедшую неделю в результате обстрелов со стороны Украины в населенных пунктах Белгородской области повреждено или уничтожено 1150 квартир, один многоквартирный дом не подлежит восстановлению. Об этом сообщил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов, слова которого приводит РИА Новости.

Он отметил, что были повреждены 67 многоквартирных домов и 370 частных жилых домов. Жданов подчеркнул, что за все время было повреждено 2464 жилых помещения.