В Белгородской области за неделю обстрелами повреждено 1150 квартир

За прошедшую неделю в результате обстрелов со стороны Украины в населенных пунктах Белгородской области повреждено или уничтожено 1150 квартир, один многоквартирный дом не подлежит восстановлению. Об этом сообщил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов, слова которого приводит РИА Новости.

Он отметил, что были повреждены 67 многоквартирных домов и 370 частных жилых домов. Жданов подчеркнул, что за все время было повреждено 2464 жилых помещения.

Гладков: ВСУ ударили по территории рынка в центре Шебекино

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошлую неделю Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали Шебекино больше, чем за полгода до этого.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил направить в Белгородскую область чеченские подразделения. Он отметил, что для ликвидации бандгруппы без последствий для мирного населения необходим «не только военный опыт, но и антитеррористический». По словам Кадырова, чеченские подразделения уже имеют опыт зачистки республики от бандподполья как в лесной, так и в городской местности, сообщает RT.

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ФОТО: скриншот видео / соцсети
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