Гладков отправил в отставку главу Грайворонского округа Бондарева

Городской округ, расположенный на границе Харьковской и Сумской областей Украины и регулярно подвергающийся обстрелам, Бондарев возглавлял с марта 2017 года.

Причина отставки не уточнятся, однако известно, что перед этим Гладков посетил несколько населенных пунктов округа, в частности, село Мокрая Орловка, и провел встречу с местными жителями. Губернатор подверг местные власти критике за слабое реагирование на положение в округе.

«Это приводит к дестабилизации и так крайне сложной обстановки в населенных пунктах. Плохая работа с населением, и поэтому жители начинают нервничать», — подчеркнул Гладков.

Ранее глава республики Алтай Андрей Турчак отправил главу Усть-Коксинского района Дмитрия Кочетова в отставку. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

