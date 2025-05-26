Гладков отправил в отставку главу Грайворонского округа Бондарева

Геннадий Бондарев покинул пост главы администрации Грайворонского городского округа (Белгородская область), заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Городской округ, расположенный на границе Харьковской и Сумской областей Украины и регулярно подвергающийся обстрелам, Бондарев возглавлял с марта 2017 года.

Причина отставки не уточнятся, однако известно, что перед этим Гладков посетил несколько населенных пунктов округа, в частности, село Мокрая Орловка, и провел встречу с местными жителями. Губернатор подверг местные власти критике за слабое реагирование на положение в округе.

«Это приводит к дестабилизации и так крайне сложной обстановки в населенных пунктах. Плохая работа с населением, и поэтому жители начинают нервничать», — подчеркнул Гладков.

Ранее глава республики Алтай Андрей Турчак отправил главу Усть-Коксинского района Дмитрия Кочетова в отставку. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Таисия Лисковец
ТЕГИ:Отставки И НазначенияГубернаторБелгородская область

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