ГКБ им. Спасокукоцкого начнет принимать пациентов с коронавирусом
Лечебный корпус №6 московской городской клинической больницы имени Спасокукоцкого с 13 апреля начнет принимать пациентов с коронавирусом. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра процесса работ в лечебном учреждении.
Он отметил, что в соответствии с указом главы государства, система здравоохранения Москвы мобилизует все необходимые мощности для борьбы с COVID-19, к процессу подключаются как федеральные, так и региональные клиники, в том числе частные.
«Переоборудуют большой корпус, который сможет принять до 450 пациентов», - сказал мэр, говоря о больнице им. Спасокукоцкого.
В свою очередь главврач больницы Алексей Погонин отметил, что строительная готовность корпуса на данный момент составляет 60 процентов.
7 апреля на объекте будут завершены ремонтные работы, с 13 апреля больница начнет принимать пациентов.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что режим лечения на дому пациентов с коронавирусом будет продлен до 6 апреля, сообщает RT.
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