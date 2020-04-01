ГКБ им. Спасокукоцкого начнет принимать пациентов с коронавирусом

Лечебный корпус №6 московской городской клинической больницы имени Спасокукоцкого с 13 апреля начнет принимать пациентов с коронавирусом. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра процесса работ в лечебном учреждении.



Он отметил, что в соответствии с указом главы государства, система здравоохранения Москвы мобилизует все необходимые мощности для борьбы с COVID-19, к процессу подключаются как федеральные, так и региональные клиники, в том числе частные.



«Переоборудуют большой корпус, который сможет принять до 450 пациентов», - сказал мэр, говоря о больнице им. Спасокукоцкого.



В свою очередь главврач больницы Алексей Погонин отметил, что строительная готовность корпуса на данный момент составляет 60 процентов.



7 апреля на объекте будут завершены ремонтные работы, с 13 апреля больница начнет принимать пациентов.



Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что режим лечения на дому пациентов с коронавирусом будет продлен до 6 апреля, сообщает RT.

