Гипермаркеты OBI в России переименуют в Domus осенью

Старший директор консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько отметила, что перименование является одним из пунктов в списке обязательств новых собственников.

При этом в холдинге «Синдика», который контролирует сеть OBI, информацию о переименовании комментировать отказались.

Ранее бизнесмен Йозеф Лиокумович заявил, что приобрёл российский бизнес сети магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI за 600 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

