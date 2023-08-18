Гипермаркеты OBI в России переименуют в Domus осенью

Президент Союза торговых центров Булат Шакиров заявил, что осенью 2023 года расположенные в России гипермаркеты строительных материалов OBI будут переименованы в Domus осенью, сообщает ТАСС.

В OBI рассказали, что будет с товаром и заказами из сгоревшего в Химках магазина

Старший директор консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько отметила, что перименование является одним из пунктов в списке обязательств новых собственников.

При этом в холдинге «Синдика», который контролирует сеть OBI, информацию о переименовании комментировать отказались.

Ранее бизнесмен Йозеф Лиокумович заявил, что приобрёл российский бизнес сети магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI за 600 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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