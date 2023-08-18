Гипермаркеты OBI в России переименуют в Domus осенью
Президент Союза торговых центров Булат Шакиров заявил, что осенью 2023 года расположенные в России гипермаркеты строительных материалов OBI будут переименованы в Domus осенью, сообщает ТАСС.
Старший директор консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько отметила, что перименование является одним из пунктов в списке обязательств новых собственников.
При этом в холдинге «Синдика», который контролирует сеть OBI, информацию о переименовании комментировать отказались.
Ранее бизнесмен Йозеф Лиокумович заявил, что приобрёл российский бизнес сети магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI за 600 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru