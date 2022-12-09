В OBI рассказали, что будет с товаром и заказами из сгоревшего в Химках магазина

Товарный запас магазина OBI в Химках, как и в других гипермаркеах сети, был застрахован. Об этом НСН рассказали в пресс-службе компании.

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Отмечается, что в настоящее время приёмка товара в Химках приостановлена, часть возвратят поставщикам, часть – перераспределят по другим магазинам.

Что касается заказов, которые были оформлены с доставкой из магазина в Химках, то компания намерена связаться со всеми клиентами и приложить максимум усилий, чтобы они получили свой товар.

Чтобы вернуть товар, ранее приобретённый в магазине в Химках, можно обратиться в любой магазин OBI в Москве, при себе необходимо иметь кассовый чек.

«Сейчас мы подсчитываем причинённый ущерб... По условиям возмещения ущерба в части потерь товара мы известим наших партнёров отдельно», - отметили в OBI.

В компании добавили, что никто из сотрудников не потеряет работу, все они будут переведены на другие объекты.

Ранее в Следственном комитете России заявили, что пожар в торговом центре «Мега Химки» начался из-за сварочных работ, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Московская ОбластьТоварыХимкиПожары
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