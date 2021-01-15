Гинцбург заявил о необходимости носить маску после прививки от коронавируса
Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что масочный режим необходимо соблюдать до победы над пандемией, сообщает ТАСС.
По его мнению, носить маску должны даже те граждане, кто сделал прививку от COVID-19, так как это необходимо «для защиты тех окружающих, кто ещё не привился».
«Действительно, те, у кого высокий титр антител, защищены от коронавируса, но они могут передать инфекцию окружающим», - подчеркнул Гинцбург.
Ранее о необходимости носить маски после прививки заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, сообщает Ura.ru. По его словам, масочный режим следует соблюдать «до формирования популяционного иммунитета».
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