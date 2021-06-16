«Подарят миллиарды?» Гинцбург отверг версию просроченного дедлайна по «Спутнику V»
Директор центра имени Гамалеи объяснил, почему российскую вакцину в Евросоюзе одобрили, но регистрировать не будут.
Регистрация вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе откладывается до конца года из-за того, что разработчики препарата якобы вовремя не предоставили необходимые данные о клинических испытаниях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что все необходимые клинические испытания препарата были проведены и уже получены положительные результаты международной инспекции.
«Клинические испытания препарата прошли, и уже было предоставлено положительное заключение. Есть результаты заключения международной инспекции, где, соответственно, нет никаких замечаний и все положительно, дней пять назад документ пришел. Там какие-то вопросы с площадками производственными есть, к которым я не имею отношения, а по клиническим испытаниям там нет вопросов», - заявил Гинцбург.
По его словам, на данный момент проводятся дополнительные клинические испытания вакцины, но только для того, чтобы расширить список граждан, которым можно прививаться препаратом.
«Мы проводим клинические испытания не для того, чтобы в Европе зарегистрировать, а чтобы расширить контингент наших соотечественников, которых нужно защищать - например, детей, беременных женщин, на что уже фактически будет получено разрешение, на следующей неделе все вопросы будут решаться. Никакого отношения это к международным требованиям по регистрации препарата не имеет», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».
Гинцбург подчеркнул, что рассчитывать на одобрение регистрации российского препарата в Европе не приходится, так как это все-таки большой бизнес.
«Это же допуск к международным деньгам, громадным фондам – Билла Гейтса, Международного валютного фонда и так далее. Дадут они разрешение и что теперь? Тем самым подарят Российской Федерации десятки миллиардов долларов. Это же смешно! Человек так устроен, большой бизнес», - заметил он.
Ранее управляющий партнер Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что стимулировать бизнес к вакцинации сотрудников нужно налоговыми послаблениями и снятием ограничений.
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