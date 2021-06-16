«Подарят миллиарды?» Гинцбург отверг версию просроченного дедлайна по «Спутнику V»

«Клинические испытания препарата прошли, и уже было предоставлено положительное заключение. Есть результаты заключения международной инспекции, где, соответственно, нет никаких замечаний и все положительно, дней пять назад документ пришел. Там какие-то вопросы с площадками производственными есть, к которым я не имею отношения, а по клиническим испытаниям там нет вопросов», - заявил Гинцбург.

По его словам, на данный момент проводятся дополнительные клинические испытания вакцины, но только для того, чтобы расширить список граждан, которым можно прививаться препаратом.

«Мы проводим клинические испытания не для того, чтобы в Европе зарегистрировать, а чтобы расширить контингент наших соотечественников, которых нужно защищать - например, детей, беременных женщин, на что уже фактически будет получено разрешение, на следующей неделе все вопросы будут решаться. Никакого отношения это к международным требованиям по регистрации препарата не имеет», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».

Гинцбург подчеркнул, что рассчитывать на одобрение регистрации российского препарата в Европе не приходится, так как это все-таки большой бизнес.