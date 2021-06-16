Reuters: Регистрацию «Спутника V» в ЕС отложили из-за пропущенного дедлайна

Евросоюз отложил регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» как минимум до сентября или даже до конца этого года, сообщили осведомленные источники агентства Reuters.

В частности, чиновник из правительства ФРГ заявил, что разработчик препарата – центр имени Гамалеи – якобы пропустил дедлайн и не предоставил вовремя необходимые данные о клинических испытаниях вакцины.

Как утверждается в материале, сделать это было необходимо до 10 июня. Теперь Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) дала центру им. Гамалеи ещё неделю.

Российский фонд прямых инвестиций, занимающийся продвижением вакцины, опроверг сведения Reuters. В РФПИ утверждают, все данные были предоставлены и EMA уже дала позитивный отзыв.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзКоронавирусВакцина
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