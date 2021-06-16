Reuters: Регистрацию «Спутника V» в ЕС отложили из-за пропущенного дедлайна
Евросоюз отложил регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» как минимум до сентября или даже до конца этого года, сообщили осведомленные источники агентства Reuters.
В частности, чиновник из правительства ФРГ заявил, что разработчик препарата – центр имени Гамалеи – якобы пропустил дедлайн и не предоставил вовремя необходимые данные о клинических испытаниях вакцины.
Как утверждается в материале, сделать это было необходимо до 10 июня. Теперь Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) дала центру им. Гамалеи ещё неделю.
Российский фонд прямых инвестиций, занимающийся продвижением вакцины, опроверг сведения Reuters. В РФПИ утверждают, все данные были предоставлены и EMA уже дала позитивный отзыв.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+13 397 / сут.
Умерли
128 тыс.+396 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+10 256 / сут.
- СК России сообщил о задержании еще одного члена банды Басаева
- Сборная России обыграла финнов со счетом 1:0 на Евро-2020
- Никакого либерализма! Познер поддержал обязательную вакцинацию
- СМИ: Россиянина задержали в Латвии по делу о шпионаже
- Вице-мэр Москвы: койки для больных COVID могут закончиться через 2-3 недели
- У игрока сборной России Фернандеса подозрение на травму грудного отдела позвоночника
- Бизнесу Москвы грозят штрафы до 1 млн рублей за невыполнение требования о вакцинации
- В ЛНР получили доказательства причастности Протасевича к преступлениям на Донбассе
- Reuters: Регистрацию «Спутника V» в ЕС отложили из-за пропущенного дедлайна
- Миранчук открыл счёт в матче Россия - Финляндия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru