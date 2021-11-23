Гинцбург: Возможно сокращение сроков испытаний назальной вакцины «Спутник V»
23 ноября 202100:59
Сроки клинических испытаний интраназальной формы «Спутника V» могут сократиться. Об этом сообщил «Интерфаксу» глава центра им.Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru