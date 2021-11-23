Гинцбург: Возможно сокращение сроков испытаний назальной вакцины «Спутник V»

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Роскомнадзор потребовал от медиа-гигантов открыть представительства в России

ФНС: Налоги за детей смогут оплачивать родители в личном кабинете

Центр им. Гамалеи подготовил документы для исследования вакцины на детях

Полиция США исключила версию теракта при наезде на толпу в Висконсине

«Молдовагаз» попросила займа у правительсва для оплаты долга «Газпрому»

Польша не намерена впускать мигрантов для высылки в страны их происхождения

Белоусов поручил рассмотреть обращение бизнеса о проблемах с доставкой грузов из Европы

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Сроки клинических испытаний интраназальной формы «Спутника V» могут сократиться. Об этом сообщил «Интерфаксу» глава центра им.Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.

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