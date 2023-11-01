Гинцбург сообщил о создании нового антибиотика в России

Препарат получит название «Фтортиазинон». По словам ученого, пакет документов для его регистрации уже находится в Центре экспертизы лекарственных средств.

«Я надеюсь, в ближайшие месяц-полтора мы подготовим ответ, и препарат будет зарегистрирован», - отметил Гинцбург.

Он рассказал, что новый антибиотик действует на все возбудители известные на сегодняшний день.

Ранее Александр Гинцбург объявил о начале исследования новой вакцины от коронавируса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

