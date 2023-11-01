Гинцбург сообщил о создании нового антибиотика в России
В России в конце этого года или начале 2024-го зарегистрируют новый антибиотик российского производства, заявил академик РАН, глава Центрального НИИ имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает «Газета.ru».
Препарат получит название «Фтортиазинон». По словам ученого, пакет документов для его регистрации уже находится в Центре экспертизы лекарственных средств.
«Я надеюсь, в ближайшие месяц-полтора мы подготовим ответ, и препарат будет зарегистрирован», - отметил Гинцбург.
Он рассказал, что новый антибиотик действует на все возбудители известные на сегодняшний день.
Ранее Александр Гинцбург объявил о начале исследования новой вакцины от коронавируса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве спасли кота, четыре дня просидевшего в запертом автомобиле
- Актера Кирилла Канахина заочно арестовали по делу о нападении в Брянской области
- Минцифры заявило о технической готовности к ДЭГ на президентских выборах
- Гинцбург сообщил о создании нового антибиотика в России
- СК потребовал заочно арестовать одну из основательниц Pussy Riot Толоконникову
- Совет Госдумы рассмотрит законопроект о запрете телефонов на уроках 16 ноября
- В Госдуме рассмотрят законопроект против фиктивных браков с иностранцами
- В Сочи пройдет гранд-финал парусного турнира Tenzor International Cup 2023
- В Бельгии разрешили хоронить собак и кошек вместе с их хозяевами
- Фильм «По щучьему велению» собрал больше 600 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru