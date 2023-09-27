В России создали усилитель антибиотика против супербактерий

Ученые из Университета «Сириус» разработали молекулы, повышающие чувствительность бактерий к антибиотикам.

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Российские исследователи решили проблему устойчивости бактерий к антибиотикам. Ученые создали соединение-потенциатор, которые усиливает действие антибиотиков в отношении возбудителей и снижает их резистентность.

Молекулы блокируют системы защиты бактерий от различных антибиотиков, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу национального проекта «Наука и университеты».

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили в Марианской впадине на глубине 8,9 тысячи метров заражающий бактерии вирус, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости /
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