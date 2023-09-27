В России создали усилитель антибиотика против супербактерий
Ученые из Университета «Сириус» разработали молекулы, повышающие чувствительность бактерий к антибиотикам.
Российские исследователи решили проблему устойчивости бактерий к антибиотикам. Ученые создали соединение-потенциатор, которые усиливает действие антибиотиков в отношении возбудителей и снижает их резистентность.
Молекулы блокируют системы защиты бактерий от различных антибиотиков, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу национального проекта «Наука и университеты».
Ранее сообщалось, что ученые обнаружили в Марианской впадине на глубине 8,9 тысячи метров заражающий бактерии вирус, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru