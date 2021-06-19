Гинцбург сообщил о противопоказаниях для вакцинации от COVID-19
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург советует временно воздержаться от прививок пациентам, у которых зафиксировано обострение крапивницы и конъюнктивита, а также острое течение любых других болезней. По его словам, нужно подождать, пока организм не восстановится, стоит отложить вакцинацию на пару недель.
В то же время специалист подчеркнул, что бронхиальная астма, сердечно-сосудистые заболевания, гепатит С, а также онкозаболевания в стадии ремиссии не являются противопоказаниями для получения прививки. «Кардиобольных с патологией надо в первую очередь вакцинировать. Потому что, если они заразятся, они в первой группе риска — диабетики, кардиобольные», — заявил он, призвав таких пациентов сделать прививку как можно скорее.
Ранее глава центра Гамалеи назвал преимущества ревакцинации «Спутником Лайт».
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