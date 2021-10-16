Гинцбург рассказал о возможном названии детской вакцины от COVID-19
Вакцина от коронавирусной инфекции для детей, разработанная центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, может быть названа «Спутник М». Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург.
«Наверняка останется "Спутником", по аналогии, допустим, с вакциной для детей БЦЖ, там буковку М добавляют. Я так понимаю, "маленькие". Может быть, будет литера М в этой вакцине», — сообщил ученый в беседе с РИА Новости.
В сентябре НИЦЭМ имени Гамалеи подал в Минздрав пакет документов на регистрацию детской вакцины. Клиническое испытание вакцины среди подростков 12-17 лет началось в июле в Москве, детей прививают препаратом «Спутник V» в уменьшенной дозировке.
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