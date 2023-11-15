Гинцбург: Обновленная вакцина «Спутник» поступит в оборот в декабре

В разгар осенней «тридемии» глава Центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург подтвердил опасения вирусологов о том, что российская вакцина «Спутник V» в нынешнем своем варианте перестала защищать от преобладающих в популяции вариантов коронавируса.

Новые варианты вакцины от коронавируса уже готовы, но ждут одобрения Минздрава, заявил профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский в разговоре с «Радиоточкой НСН».

Со своей стороны, врач-иммунолог Владимир Болибок напомнил, что необходимо вакцинироваться от гриппа и коронавирусной инфекции раз в год. По его словам, вакцинация позволит избежать тяжелого течения коронавируса и осложнений от постковидного синдрома.

