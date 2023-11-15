Гинцбург: Обновленная вакцина «Спутник» поступит в оборот в декабре

Клинические испытания обновленного "Спутника" успешно завершены, вакцина может поступить в гражданский оборот уже в первой декаде декабря, рассказал РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, ожидается, что вакцина поступит уже 10-15 декабря, если будут улажены все разрешительные моменты. При этом он отметил, что испытания завершились, но отчет еще предстоит написать.

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В разгар осенней «тридемии» глава Центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург подтвердил опасения вирусологов о том, что российская вакцина «Спутник V» в нынешнем своем варианте перестала защищать от преобладающих в популяции вариантов коронавируса.

Новые варианты вакцины от коронавируса уже готовы, но ждут одобрения Минздрава, заявил профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский в разговоре с «Радиоточкой НСН».

Со своей стороны, врач-иммунолог Владимир Болибок напомнил, что необходимо вакцинироваться от гриппа и коронавирусной инфекции раз в год. По его словам, вакцинация позволит избежать тяжелого течения коронавируса и осложнений от постковидного синдрома.

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ФОТО: РИА Новости
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