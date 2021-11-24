Гинцбург назвал сроки испытания назальной вакцины от коронавируса

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что сроки первых клинических испытаний составят 4-5 месяцев. Об этом сообщает «Интерфакс».

После окончания двух фаз клинических испытаний препарат может быть зарегистрирован Минздравом по постановлению правительства, устанавливающем упрощенный порядок введения в оборот лекарств, отметил ученый.

По данный Гинцбурга, в исследовании назального препарата участвуют 500 взрослых добровольцев. Ранее Песков рассказал о состоянии российского президента после введения препарата в носоглотку.




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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:ВакцинаАлександр Гинцбург
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