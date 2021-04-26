Гинцбург: интервал между прививками «Спутником V» можно увеличить
Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург счел возможным увеличить минимальный интервал между введением двух компонентов вакцины «Спутник V» с трех недель до трех месяцев. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале вакцины «Спутник V». При этом данное увеличение, по словам ученого, не повлияет на силу иммунитета, а в ряде случаев ее повысит и продлит.
Вакцина была разработана в центре имени Гамалеи «по запросу иностранных партнеров», в России интервал между введением доз вакцины останется прежним – 21 день.
По словам Гинцбурга, вывод о возможности увеличения временного промежутка между вводом компонентов вакцины был сделан на основе опыта использования вакцин на идентичной аденовирусной платформе и после проведения успешной вакцинации в России и других странах.
Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал главное преимущество «Спутник V» перед зарубежными вакцинами.
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