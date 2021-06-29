Гинцбург: эффективность «Спутника V» падает в 2,6 раза в случае индийского штамма

Эффективность вакцины «Спутника V» в отношении индийского штамма коронавируса снижается в 2,6 раза. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра пидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он принял участие в обращении президиума Российской академии наук о необходимости вакцинироваться от COVID-19. При этом, по данным Гинсбурга, индийский вариант составляет около 90% от всех выявленных случаев коронавируса в России.

В связи с мутациями прививаться необходимо не реже одного раза в шесть месяцев, даже переболевшим, подчеркнул Гинцбург. Он также предупредил, что новая инфекция даже в легкой форме несёт серьёзные опасности для организма.

