Гинеколог: В прошлом году в России зафиксировано 500 тысяч абортов
Мария Милютина отметила, что за последние десятилетия количество абортов в стране значительно снижается.
Количество абортов в России за последние два десятилетия снизилось почти в четыре раза, заявила гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в пресс-центре НСН.
«Количество абортов в России за последние два десятилетия снизилось в 3,5-4 раза. Это очень много, но в то же время, если смотреть статистику в разных странах мира, в России, к сожалению, статистика до сих пор остается одной из самых высоких. В прошлом году по официальной статистике было около 500 тысяч абортов», - отметила врач.
Первый заместитель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая добавила, что точной статистики государство привести не может.
«Государственные клиники статистику по абортам сдают, частные клиники в статистику не входят. Поэтому тенденция хорошая к уменьшению, но нужно сделать так, чтобы все клиники подавали информацию. Это демография, это наши дети. В прошлом году у нас родилось 1 миллион 402 тысяч детей, 500 тысяч абортов – это серьезная цифра, это маленький город», - заявила депутат.
Накануне депутат Госдумы, актёр Дмитрий Певцов в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» заявил, что дети даются от Господа и женщинам нужно рожать «всегда и обязательно». По его мнению, российских женщин следует лишить права на аборт, за исключением случаев угрозы для её жизни.
В России нельзя запрещать аборты, к этой процедуре есть медицинские и жизненные показания, также нельзя пренебрегать простым желанием женщины, заявил ранее основатель ОМС в России, профессор Владимир Гришин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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