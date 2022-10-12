Гинеколог: В Москве каждая четвертая женщина сталкивается с онкологией
Мария Милютина отметила, что нет подтвержденных данных о том, как на эту заболеваемость влияет процедура ЭКО.
В Москве каждая четвертая женщина столкнется с онкологией за свою жизнь, заявила гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в пресс-центре НСН.
«Нет данных о том, что ЭКО повышает риск онкологических заболеваний. Я всегда говорю, что сейчас в принципе онкологическая заболеваемость растет. В Москве каждая четвертая-пятая женщина, то есть, 20-25% женщин столкнутся в своей жизни с онкологическим заболеванием», - подчеркнула она.
Государство должно поддерживать генофонд, оплачивая при необходимости родственникам военнослужащих процедуру ЭКО, заявил президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов ранее в пресс-центре НСН.
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