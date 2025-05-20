Гильдия киноактеров США выступила с жалобой из‑за ИИ-голоса Дарта Вейдера в Fortnite

Уточняется, что представителей профсоюза возмутило использование искусственного интеллекта для озвучки Дарта Вейдера в игре. Соответствующую жалобу подали в Национальное управление по трудовым отношениям США.

При этом ранее сообщалось, что для озвучки игры использовался голос актера Джеймса Эрла Джонса, который также озвучивал Дарта Вейдера в фильмах оригинальной трилогии «Звездных войн». Как заявили в гильдии киноактеров, применение генеративного ИИ фактически лишило работы другого актера, которого могли нанять для озвучки персонажа.

В мае 2023 года голливудские сценаристы объявляли забастовку, стремясь среди прочего ограничить использование искусственного интеллекта при написании сценариев, передает «Радиоточка НСН».

