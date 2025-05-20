Гильдия киноактеров США выступила с жалобой из‑за ИИ-голоса Дарта Вейдера в Fortnite
Актерский профсоюз SAG-AFTRA выступил с жалобой на разработчиков Fortnite из Epic Games, сообщает The Hollywood Reporter.
Уточняется, что представителей профсоюза возмутило использование искусственного интеллекта для озвучки Дарта Вейдера в игре. Соответствующую жалобу подали в Национальное управление по трудовым отношениям США.
При этом ранее сообщалось, что для озвучки игры использовался голос актера Джеймса Эрла Джонса, который также озвучивал Дарта Вейдера в фильмах оригинальной трилогии «Звездных войн». Как заявили в гильдии киноактеров, применение генеративного ИИ фактически лишило работы другого актера, которого могли нанять для озвучки персонажа.
В мае 2023 года голливудские сценаристы объявляли забастовку, стремясь среди прочего ограничить использование искусственного интеллекта при написании сценариев, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рубио допустил ужесточение санкций против России
- Теннисист Медведев рассказал, что заставит его завершить карьеру
- Минюст заявил, что инопланетяне могут быть признаны иноагентами
- «Магнит» объявил о покупке 81% акций «Азбуки вкуса»
- Рубио заявил, что США не прекращали поставки оружия Украине
- Набиуллина заявила, что ИИ не сможет заменить макроэкономистов
- В Калининграде построили «дом для творческой молодежи»
- Медведев: Россия готова к переговорам с Украиной без предварительных условий
- Американские ученые заявили, что сладкое помогает эффективнее похудеть
- Трамп: Байден не подписывал документы самостоятельно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru