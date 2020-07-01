МГИК: Итоговый день голосования по Конституции начался в Москве

Он напомнил, что в столице с 8:00 до 20:00 работают 3 тыс. 604 участка, и предложил москвичам, которые по каким-либо причинам сегодня не могут прийти на один из них, сделать это на дому.

«Москвичи, которые по каким-то причинам не смогут прийти на участок, могут подать заявление в участковую комиссию до 17:00 - им будет предоставлена возможность проголосовать вне помещения для голосования», - сказал Юрий Ермолов.

По словам председателя Мосгоризбиркома, о происходящем на участках голосования в Москве можно узнать сегодня в Сети – трансляция продлится до подписания протокола участковой комиссией.

«Все действия, которые будут проходить на участке, будут публичны», - пояснил Ермолов.

Председатель МГИК также высказался о дистанционном электронном голосовании, которое проходило в Москве с 25 по 30 июня.

«Вчера все те, кто записался на дистанционное электронное голосование до вчерашнего дня смогли реализовать свое право. В 20:00 ТИК Дистанционного электронного голосования подвел итоги. Всего в дистанционном голосовании приняло участие 979 тыс. 92 москвича, это около 93% от количества тех граждан, которые подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании. Цифры очень хорошие», - отметил он.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.

