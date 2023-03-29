«Гиганты, Россия и Турция»: Кто заполнит миллионы квадратных метров в ТЦ
Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин отметил, что новые бренды заходят на российский рынок медленно.
Российские дизайнеры в перспективе могут заполнить освободившиеся «миллионы квадратных метров» в торговых центрах, заявил вице-президент Союза торговых центров: Россия Беларусь Казахстан Павел Люлин в пресс-центре НСН.
«Ситуация сильно поменялась за год, в марте пошел исход западных брендов. Эта ситуация сейчас вышла в пик, на данный момент вакансия в торговых центрах порядка 10-15%, это достаточно много. До пандемии вакансия была порядка 4-5%. На рынке высвободились миллионы квадратных метров, которые нужно кем-то заполнять. На них претендуют гиганты типа Gloria Jeans, Lime. Есть, конечно, российские дизайнеры, которые сейчас тоже заполняют эти ниши, новые турецкие бренды заходят очень медленно. Мы надеемся, что российские дизайнеры скоро помогут нам заполнить это пространство», - рассказал он.
Текстильная продукция в России подорожала за год почти на 9%, при этом стоимость верхней одежды в 2022 году сократилась на 7% по сравнению с предшествующим годом, сообщают СМИ. Рыночная конъюнктура способствует появлению на рынке модного ритейла новых марок. Пока преобладают зарубежные бренды из Индии, Китая и Турции.
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