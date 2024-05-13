«Гигантские штрафы»: Водители в России начали борьбу с некорректными камерами

Леонид Ольшанский заявил в эфире НСН, что нестационарные камеры не должны учитываться при выписывании штрафов. 

Водители по всей России начали борьбу с камерами на дорогах, которые стоят некорректно и присылают «гигантские штрафы», рассказал НСН вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.

В России водителей будут лишать прав на срок до 1,5 лет за устройства, скрывающие номера машин от камер. Такой законопроект, подготовленный МВД, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишет «Интерфакс». Сейчас штраф за это нарушение составляет 5 тысяч рублей. Кроме того, нарушителю может грозить лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Ольшанский предложение назвал необъективным.

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«Верховный суд установил, что запрещается ездить без номеров, закрытыми и так далее. Когда машина стоит, она переходит из административного права в гражданское право. Сегодня по всей стране развернулась борьба против камер, зачастую они стоят некорректно. Очень часто камеры нестационарные, а наказывать можно только в том случае, когда камера на столбе висит и она учтена. С камер приходят гигантские штрафы. Камеры ломают, заклеивают. Поэтому власти решили сделать так, чтобы водители боялись. Но усиление ответственности не приводит к результату», - отметил он.

Ольшанский подчеркнул, что подобные ужесточения и лишение прав на полтора года найдут критические замечания при обсуждении в Госдуме.

«Я думаю, что будут критические замечания в Госдуму по поводу данного законопроекта. Размениваться на такую мелочь сегодня несолидно и необъективно. Мы должны не забывать, что деньги от камер текут в местный бюджет. Поэтому проглядываются за этим законопроектом интересы региональных властей. Сегодня за езду с закрытыми номерами несколько месяцев лишения права управления, но не полтора же года», - добавил собеседник НСН.

Ранее депутаты от ЛДПР и сенатор Елена Афанасьева внесли в Госдуму законопроект, снижающий требования к уровню светопропускания тонировки передних боковых стекол авто с 70 до 35%. По ГОСТу показатель должен быть не менее 70%, иначе грозит штраф в 500 рублей. Авторы инициативы предлагают вводить ответственность при светопропускании передних боковых стекол менее 35%, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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