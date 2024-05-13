«Гигантские штрафы»: Водители в России начали борьбу с некорректными камерами

«Верховный суд установил, что запрещается ездить без номеров, закрытыми и так далее. Когда машина стоит, она переходит из административного права в гражданское право. Сегодня по всей стране развернулась борьба против камер, зачастую они стоят некорректно. Очень часто камеры нестационарные, а наказывать можно только в том случае, когда камера на столбе висит и она учтена. С камер приходят гигантские штрафы. Камеры ломают, заклеивают. Поэтому власти решили сделать так, чтобы водители боялись. Но усиление ответственности не приводит к результату», - отметил он.

Ольшанский подчеркнул, что подобные ужесточения и лишение прав на полтора года найдут критические замечания при обсуждении в Госдуме.

«Я думаю, что будут критические замечания в Госдуму по поводу данного законопроекта. Размениваться на такую мелочь сегодня несолидно и необъективно. Мы должны не забывать, что деньги от камер текут в местный бюджет. Поэтому проглядываются за этим законопроектом интересы региональных властей. Сегодня за езду с закрытыми номерами несколько месяцев лишения права управления, но не полтора же года», - добавил собеседник НСН.

Ранее депутаты от ЛДПР и сенатор Елена Афанасьева внесли в Госдуму законопроект, снижающий требования к уровню светопропускания тонировки передних боковых стекол авто с 70 до 35%. По ГОСТу показатель должен быть не менее 70%, иначе грозит штраф в 500 рублей. Авторы инициативы предлагают вводить ответственность при светопропускании передних боковых стекол менее 35%, передает «Радиоточка НСН».



