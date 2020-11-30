Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в российских регионах

В течение недели местных жителей ожидает «настоящий холод» с отклонениями от нормы на 5-10 градусов. Температуры составит минус 20-25 градусов.

Ранее Вильфанда сообщил, что в центральной части России ожидается солнечная и прохладная погода в середине следующей недели.

Синоптик отметил, что в европейскую часть страны придет сибирско-уральский воздух, который принесет с собой солнечную погоду.

