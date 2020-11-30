Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в российских регионах

Аномально холодная погода ожидается в российских регионах, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Речь идет об Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской, Омской, Екатеринбургской областях, а также Татарстане, Башкортостане, Екатеринбурге, Оренбурге, Кургане, Новосибирске, Омске, Томске.

В Москве ожидаются морозы и переменчивая погода

В течение недели местных жителей ожидает «настоящий холод» с отклонениями от нормы на 5-10 градусов. Температуры составит минус 20-25 градусов.

Ранее Вильфанда сообщил, что в центральной части России ожидается солнечная и прохладная погода в середине следующей недели.

Синоптик отметил, что в европейскую часть страны придет сибирско-уральский воздух, который принесет с собой солнечную погоду.

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ФОТО: pixabay.com
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