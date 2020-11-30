Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в российских регионах
Аномально холодная погода ожидается в российских регионах, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Речь идет об Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской, Омской, Екатеринбургской областях, а также Татарстане, Башкортостане, Екатеринбурге, Оренбурге, Кургане, Новосибирске, Омске, Томске.
В течение недели местных жителей ожидает «настоящий холод» с отклонениями от нормы на 5-10 градусов. Температуры составит минус 20-25 градусов.
Ранее Вильфанда сообщил, что в центральной части России ожидается солнечная и прохладная погода в середине следующей недели.
Синоптик отметил, что в европейскую часть страны придет сибирско-уральский воздух, который принесет с собой солнечную погоду.
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