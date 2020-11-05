Гидрометцентр: Зима в России будет холоднее прошлогодней

Предстоящая зима в России будет холодней прошлогодней, но при этом температура будет выше или около климатической нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Кроме того, специалист добавил, что предстоящая зима будет неоднородной, пишет RT.

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А ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что климатическая зима придёт в Москву на 2-3 недели позже, в конце ноября. Специалист подчеркнул, что она обычно наступает в Москве 10 ноября, в момент перехода через ноль градусов в сторону отрицательных значений. Однако в текущих прогнозах этого нет.

Также Тишковец рассказал, что грядущая зима в Москве будет мягкой, с превышением температурной нормы, отмечает Свободная пресса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Роман ВильфандГидрометцентр РоссииПогодаЗима
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