Гидрометцентр: Зима в России будет холоднее прошлогодней

А ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что климатическая зима придёт в Москву на 2-3 недели позже, в конце ноября. Специалист подчеркнул, что она обычно наступает в Москве 10 ноября, в момент перехода через ноль градусов в сторону отрицательных значений. Однако в текущих прогнозах этого нет.

Также Тишковец рассказал, что грядущая зима в Москве будет мягкой, с превышением температурной нормы, отмечает Свободная пресса.

