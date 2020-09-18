Гидрометцентр: В ЦФО на следующей неделе ожидается до 20 градусов тепла
В Центральном федеральном округе РФ ожидается до 20 градусов тепла на следующей неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По словам метеоролога, температура начнет повышаться во вторник 22 сентября, и в среду, четверг поднимется до 20 градусов тепла. Таким образом, теплая погода придет на смену прохладной, которая ожидается в центральном регионе в ближайшие дни.
Вильфанд отметил, что потепление придет за счет антициклона.
Ранее сегодня сообщалось, что в Подмосковье в больницы доставлены пять человек, которые пострадали в результате падения деревьев из-за непогоды.
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