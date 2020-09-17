В Подмосковье госпитализированы пять человек, пострадавшие от падения деревьев

В Подмосковье в больницы доставлены пять человек, которые пострадали в результате падения деревьев из-за непогоды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства, два человека пострадали в подмосковном Лыткарино, еще трое – в деревне Дубровки в городском округе Солнечногорск. В частности, в Дубровках люди пострадали из-за падения дерева на автобусную остановку.

В управлении МЧС по Московской области на вечер 17 сентября зафиксировали падение 70 деревьев разных округах. В регионе продолжается сильный дождь и сохраняется ветер до 26 м/с. Такие же погодные условия наблюдаются в Москве.



