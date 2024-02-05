Гидрометцентр: В Москву вернутся двадцатиградусные морозы
Гидрометцентр предупредил о возвращении в Москву двадцатиградусных морозов. Об этом сообщается на сайте учреждения.
По данным синоптиков, в столице похолодает с 8 февраля, в ночные часы столбики термометров опустятся ниже минус 20 градусов. Так, в ночь на 9 февраля в Москве ожидается -23..-18°C и небольшая облачность без осадков. Днем в пятницу температура воздуха составит минус 15 — минус 10 градусов.
Холодная погода сохранится и в ночь на субботу, 10 февраля. Синоптики обещают 16-21 градус мороза, местами небольшой снег. При этом днем 10 февраля потеплеет до -12..-7°С.
Между тем научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал, что 8 и 9 февраля в Москву придет «сыктывкарский январь»: резкое похолодание на 6—7 градусов ниже нормы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru