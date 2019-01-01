Общество
Александр Снытко назначен главой Гидрометцентра России, передает ТАСС.
ФГБУ «Гидрометцентр России» является ведущим научно-исследовательским и оперативно-методическим учреждением Росгидромета в области гидрометеорологических прогнозов.
Гидрометцентр России возглавил Александр Снытко
11 июля20:11
Александр Снытко назначен главой Гидрометцентра России, передает ТАСС.
Предыдущий руководитель Дмитрий Киктев продолжит работу в качестве заместителя директора.
ФГБУ «Гидрометцентр России» является ведущим научно-исследовательским и оперативно-методическим учреждением Росгидромета в области гидрометеорологических прогнозов.
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