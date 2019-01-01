Общество

Гидрометцентр России возглавил Александр Снытко

11 июля20:11

Александр Снытко назначен главой Гидрометцентра России, передает ТАСС.

Предыдущий руководитель Дмитрий Киктев продолжит работу в качестве заместителя директора.

ФГБУ «Гидрометцентр России» является ведущим научно-исследовательским и оперативно-методическим учреждением Росгидромета в области гидрометеорологических прогнозов.

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