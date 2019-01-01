Гидрометцентр рассказал о погоде 9 мая

Гидрометцентр рассказал о погоде на 9 мая в Москве и придется ли столичным властям разгонять облака для того, чтобы Парад Победы прошел безупречно. Решение о воздействии на облачную систему будет приниматься за несколько часов до торжественных мероприятий, рассказал в эфире НСН научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, ситуация с точки зрения прогнозирования погоды в настоящее время очень сложная, поэтому в течение ночи синоптики будут ее мониторить.

«Возможно, ситуация будет меняться и прогноз может измениться. Более достоверен он будет в течение ночи и ранним утром. Фронтальные разделы, которые перемещаются в Москву, находятся в параллельных потоках. То есть фронт не проходит в Москву явным образом, а перемещается по меридиану с юга на север, и поэтому город все время находится в зоне влияния этого фронта», — объяснил сложность метеоситуации представитель Гидрометцентра.