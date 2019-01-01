Гидрометцентр рассказал о погоде 9 мая
Роман Вильфанд сообщил НСН о бессонной ночи из-за мониторинга погодной ситуации перед Парадом Победы.
Гидрометцентр рассказал о погоде на 9 мая в Москве и придется ли столичным властям разгонять облака для того, чтобы Парад Победы прошел безупречно. Решение о воздействии на облачную систему будет приниматься за несколько часов до торжественных мероприятий, рассказал в эфире НСН научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, ситуация с точки зрения прогнозирования погоды в настоящее время очень сложная, поэтому в течение ночи синоптики будут ее мониторить.
«Возможно, ситуация будет меняться и прогноз может измениться. Более достоверен он будет в течение ночи и ранним утром. Фронтальные разделы, которые перемещаются в Москву, находятся в параллельных потоках. То есть фронт не проходит в Москву явным образом, а перемещается по меридиану с юга на север, и поэтому город все время находится в зоне влияния этого фронта», — объяснил сложность метеоситуации представитель Гидрометцентра.
По прогнозу, 9-го мая в Москве пройдут дожди, но они будут небольшими и в основном во второй половине дня.
«В ночь на четверг будет облачно, дождь, местами гроза и усиление ветра при грозе до 15 м/с. Завтра в первой половине дня, когда запланированы различные мероприятия, погода улучшится. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможны небольшие дожди. Во второй половине дня вероятность осадков увеличится: она будет около 50%, в то время как в первой — около 25-30%», — рассказал специалист.
Температура будет достигать +24..+26 градусов. Тепло принесет несильный юго-восточный ветер. Летняя температура продержится все праздничные майские выходные.
«В последующие дни температурный фон будет очень высоким: +23..+25. В воскресенье от +18 до +23 градусов. Будет облачно с небольшими кратковременными дождями», — сообщил Вильфанд.
Научный руководитель Гидрометцентра отметил также сохранение высокой пожароопасности в столичном регионе.
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