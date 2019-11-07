Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании
На центральную часть России надвигается резкое похолодание. Как отмечает «Российская газета», об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. К концу этой недели в центральные регионы страны придет северный антициклон, отмечает RT.
В Москве и Подмосковье самым холодным днем за период с 7 по 11 ноября будет предстоящая суббота. В тёмное время суток синоптики обещают до минус одного градуса. Днем — от трех до выше ноля. В дальнейшем столбики термометров вновь устремятся вверх, пишет Ura.ru. При этом специалист подчеркнула, что сейчас температура воздуха в регионе превышает климатическую норму ноября. Однако через центральные области России проходят циклоны, приносящие дожди и ветреную погоду.
Ранее НСН писала, что жители Москвы будут испытывать погодную нехватку кислорода 7 ноября, сообщает сайт «Метеоновости». По словам синоптиков, содержание кислорода в воздухе в четверг будет ниже на 11-12 единиц, что может неблагоприятно отразиться на самочувствии москвичей. Особенно тяжело придется людям, страдающим проблемами с дыхательной системой.
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