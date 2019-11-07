Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании

На центральную часть России надвигается резкое похолодание. Как отмечает «Российская газета», об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. К концу этой недели в центральные регионы страны придет северный антициклон, отмечает RT.

В Москве и Подмосковье самым холодным днем за период с 7 по 11 ноября будет предстоящая суббота. В тёмное время суток синоптики обещают до минус одного градуса. Днем — от трех до выше ноля. В дальнейшем столбики термометров вновь устремятся вверх, пишет Ura.ru. При этом специалист подчеркнула, что сейчас температура воздуха в регионе превышает климатическую норму ноября. Однако через центральные области России проходят циклоны, приносящие дожди и ветреную погоду.