Гидрометцентр предупредил о повышенной опасности схода лавин в Сочи

Предупреждение действует как минимум до понедельника. Такая ситуация связан с тем, что в регион проник холодный воздух и вступил во взаимодействие с теплыми воздушными массами, отметил Вильфанд.

Тем временем, в ближайшие несколько дней в Москве и Подмосковье ожидается неустойчивая погода, сообщил ранее Вильфанд. В конце недели температура будет ниже нормы на 10 градусов, а во второй половине дня в субботу - на пять.

