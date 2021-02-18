Гидрометцентр предупредил о повышенной опасности схода лавин в Сочи

В Сочи существует вероятность схода лавин, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Речь идет о склонах на уровне выше 500 метров. Синоптик охарактеризовал ситуацию, как «очень опасную». По его словам, нижний край лыжных спусков находится на высоте 800-900 метров, а начинается с 2 тысяч.

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Предупреждение действует как минимум до понедельника. Такая ситуация связан с тем, что в регион проник холодный воздух и вступил во взаимодействие с теплыми воздушными массами, отметил Вильфанд.

Тем временем, в ближайшие несколько дней в Москве и Подмосковье ожидается неустойчивая погода, сообщил ранее Вильфанд. В конце недели температура будет ниже нормы на 10 градусов, а во второй половине дня в субботу - на пять.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЛавинаСочи
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