МЧС предупредило о риске схода лавин в горах Карачаево-Черкесии
Региональное управление МЧС РФ предупредило об опасности схода лавин в горах Карачаево-Черкесии на высоте более 2 тысяч метров.
В сообщении отмечается, что опасность сохранится с 20 по 22 января.
В ведомстве отметили вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, которые могут быть связаны с повреждением в горных и предгорных районах автомобильных дорог, канатных дорог, строений, линий связи и электропередачи, передает RT.
Спасатели посоветовали туристам не выходить в горы в снегопад и непогоду.
В понедельник в Домбае в Карачаево-Черкессии при сходе лавины погиб мужчина. Еще восемь человек пострадали.
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