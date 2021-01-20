МЧС предупредило о риске схода лавин в горах Карачаево-Черкесии

Региональное управление МЧС РФ предупредило об опасности схода лавин в горах Карачаево-Черкесии на высоте более 2 тысяч метров.

В сообщении отмечается, что опасность сохранится с 20 по 22 января.

Восемь человек пострадали во время схода лавины в Карачаево-Черкесии

В ведомстве отметили вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, которые могут быть связаны с повреждением в горных и предгорных районах автомобильных дорог, канатных дорог, строений, линий связи и электропередачи, передает RT.

Спасатели посоветовали туристам не выходить в горы в снегопад и непогоду.

В понедельник в Домбае в Карачаево-Черкессии при сходе лавины погиб мужчина. Еще восемь человек пострадали.

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ФОТО: МЧС РФ
ТЕГИ:Карачаево-черкесияЛавина
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