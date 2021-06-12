Гидрометцентр предрек аномальное тепло в Сибири

«В Салехарде уже, например, будет температура на 10 градусов выше нормы - 24-25 градусов тепла. Очаг затем будет смещаться дальше на юго-восток, в Тюменскую область», — сообщил метеоролог в беседе с ТАСС.

Как отметил Вильфанд, в Тюменской области во второй половине недели температура воздуха днем будет достигать +30 °C. Кроме того, в Омской области температура в этот период на 4-6 градусов превысит климатическую норму: столбики термометров поднимутся до +25...27 °C.

