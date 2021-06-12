Гидрометцентр предрек аномальное тепло в Сибири
Очаг аномального тепла сместится в Западную Сибирь в середине следующей недели, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В Салехарде уже, например, будет температура на 10 градусов выше нормы - 24-25 градусов тепла. Очаг затем будет смещаться дальше на юго-восток, в Тюменскую область», — сообщил метеоролог в беседе с ТАСС.
Как отметил Вильфанд, в Тюменской области во второй половине недели температура воздуха днем будет достигать +30 °C. Кроме того, в Омской области температура в этот период на 4-6 градусов превысит климатическую норму: столбики термометров поднимутся до +25...27 °C.
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