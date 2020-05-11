Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве до «жёлтого»

К слову, в предстоящий вторник, 12 мая, в центре европейской части России ожидается «обвал холода» - резкое понижение температуры более чем на 10 °С. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что днем воздух в центре европейской России прогреется до +25-ти, однако уже к вечеру температура начнёт стремительно падать.

Специалист подчеркнул, что до конца недели регион будет во власти холодных воздушных масс, температура будет ниже нормы на 4—5 градусов, отмечает Ura.ru.

