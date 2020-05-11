Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве до «жёлтого»
В столичном регионе, начиная с 21:00 понедельника, 11 мая, до 19:00 среды, 13 мая, будет действовать «жёлтый» уровень погодной опасности. Как пишет РИА Новости, в Гидрометцентре отметили, что он объявлен в Москве и Подмосковье из-за порывистого ветра.
К слову, в предстоящий вторник, 12 мая, в центре европейской части России ожидается «обвал холода» - резкое понижение температуры более чем на 10 °С. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что днем воздух в центре европейской России прогреется до +25-ти, однако уже к вечеру температура начнёт стремительно падать.
Специалист подчеркнул, что до конца недели регион будет во власти холодных воздушных масс, температура будет ниже нормы на 4—5 градусов, отмечает Ura.ru.
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