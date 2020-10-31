Гидрометцентр пообещал россиянам теплую зиму

«В целом зима ожидается теплая, но это не значит, что не будет значительных морозов», - пояснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Декабрьская температура во всех регионах страны будет около или выше нормы. На севере европейской территории России, северной половине Западной Сибири, в Красноярском крае и Якутии столбики термометров в декабре будут подниматься непривычно высоко.

«В январе тоже около нормы в большинстве регионов страны, а на южной территории европейской части - выше нормы», - рассказал метеоролог.

Повышение температуры в феврале будет характерно для всей европейской части страны. НА остальной – обычные колебания в пределах нормы, но на положительном фоне, уточнил представитель Гидрометцентра.

Ранее Роман Вильфанд в эфире НСН также рассказал, какая погода ждет россиян в ноябре.

«В ноябре по всей России температура ожидается около и выше нормы, месяц будет теплым. Говорить об аномалиях не приходится. Ночью 1 ноября температура может приблизиться к нулевой, днем будет около 5-7 градусов тепла. Пятница-суббота будут похолоднее, чем нынешние дни, двузначных значений днем не прогнозируется. Но даже такой температурный фон выше многолетних значений примерно на 3 градуса», - отметил синоптик.

