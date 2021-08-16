Гидрометцентр пообещал москвичам продолжительную «золотую» осень
Золотая осень в Москве в этом году будет продолжительной, а листопад начнется в конце сентября. Как пишет ТАСС, об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Специалист отметил, что «в мае и июне было много осадков, июль был засушливым, в августе выпадают хорошие осадки, поэтому не прогнозируется раннее опадание листвы в Москве». Вильфанд напомнил, что, как правило, листва начинает опадать в столице в последней декаде сентября, сообщает МИР 24.
Между тем, заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина ранее рассказала, что погода в сентябре не должна преподнести москвичам неожиданных сюрпризов. Специалист подчеркнула, что температура в столице будет соответствовать климатической норме. В дневные часы столбики термометров будут колебаться между отметками +15… +20 градусов. Ночью будет около 10 градусов выше ноля.
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