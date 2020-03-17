Гидрометцентр обещает со среды в Москве сильный порывистый ветер

«Желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе объявлен со среды и до 00:00 пятницы. Предупреждение связано с порывистым ветром, сообщили в Гидрометцентре России, .

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что со среды в Москве ожидается облачная погода с небольшими дождями, передает АГН «Москва».