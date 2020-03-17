Гидрометцентр обещает со среды в Москве сильный порывистый ветер

«Желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе объявлен со среды и до 00:00 пятницы. Предупреждение связано с порывистым ветром, сообщили в Гидрометцентре России, .

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что со среды в Москве ожидается облачная погода с небольшими дождями, передает АГН «Москва».

Гидрометцентр предупредил россиян о погодных аномалиях

Между тем, самым теплым днём наступившей недели в Москве станет четверг, 19 марта. Как отмечает портал «Метеоновости», днём столбики термометров дотянутся до отметки +8 градусов. По области синоптики обещают до девяти градусов тепла. При этом средняя суточная температура воздуха окажется на 6-7 градусов выше нормы.


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ФОТО: pixabay.com
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