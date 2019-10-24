Гидрометцентр: Европейскую часть России накроет мокрым снегом

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, предстоящий понедельник будет переходным днем с температурой от плюс семи до плюс 12. А вот со вторника в регионе начнётся стремительное похолодание: ночью температуры опустятся до нулевой отметки, в дневные часы будет не больше шести градусов тепла.

До конца недели в Москве сохранится теплая погода, превышающая норму на 4-9 градусов. Об этом в эфире НСН сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, высокая для конца октября температура будет даже в ночные часы. Кроме того, в Гидрометцентре сообщили, что на большей территории европейской части России температура в ноябре будет превышать норму, пишет RT.

