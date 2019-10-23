Москва идет на температурный рекорд

Температура в Москве на текущей неделе соответствует последним числам сентября и началу октября. Погода превышает климатическую норму на 6-8 градусов, к концу недели на 4-5. Сейчас характер погоды определяет южный антициклон, дождей практически не ожидается. Температура в отдельные дни будет приближаться к историческим рекордам тепла, говорится на сайте Гидрометцентра России.

В частности, в пятницу, 25 октября, ожидается +12..+14 градусов. Самым теплым этот день в столице был в 1923 году с максимальной температурой +14,9 градусов.

В четверг, 24 октября, днем прогнозируется облачная погода с небольшим дождем. Воздух прогреется до + 10..+12 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в эфире НСН, что существенное похолодание придет в российскую столицу уже на следующей неделе.



